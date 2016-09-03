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Игрок Емелин: Кубок мира трудно рассматривать как этап подготовки к сезону в НХЛ

Спорт
3 сентября, 15:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
"Кубок мира поможет набрать, прежде всего, игровую форму", - заявил защитник сборной России
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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок мира трудно рассматривать как этап подготовки к чемпионату Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной России и клуба "Монреаль Канадиенз" Алексей Емелин.

Соревнование пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, турнир организован НХЛ и Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея. "Кубок мира поможет набрать, прежде всего, игровую форму. Но я бы не стал рассматривать турнир с точки зрения подготовки к НХЛ, - сказал Емелин. - Мы готовимся, прежде всего, к нему, а потом будем думать о сезоне".

Емелин готовился к новому сезону в Северной Америке.

"После чемпионата мира я уехал в Канаду, все лето был там, поскольку у меня там семья, старшая дочь ходит в школу. В Россию я приехал недавно - на пару дней заехал к себе домой в Тольятти. Индивидуально начал тренироваться во Флориде с Гальченюком, занимались с его отцом и тренером только "на земле". Потом вернулся в Монреаль и тренировался с ребятами из "Монреаля", - рассказал хоккеист.

"4 сентября в Санкт-Петербург все приезжают в течение дня, тренировки нет, поскольку по регламенту тренироваться нельзя. Тренировки начинаются с понедельника. Я был на связи с профсоюзом, который организует этот турнир: информация касалась только перелетов и сборов", - добавил он.

Сборная России на Кубке мира сыграет на предварительной стадии в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет). Турнир является преемником Кубка Канады, проводившегося пять раз (в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах), в нем также примут участие сборные Канады, США, Чехии и Европы (из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и других стран, не представленные отдельными командами).

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