Президиум ВФП признал удовлетворительным выступление сборной России на ОИ-2016

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Члены президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП) признали удовлетворительными итоги выступления сборной России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Такое решение было принято на заседании президиума, которое состоялось в субботу.

На Играх-2016 сборная России завоевала четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Две серебряные награды на счету Юлии Ефимовой на дистанциях 100 м и 200 м брассом. Еще две бронзовые медали завоевали Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом).

Сборной России по плаванию в открытой воде медалей в Рио-де-Жанейро завоевать не удалось.