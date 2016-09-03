Величкин: неудачный старт в сезоне ХК "Металлург" нельзя назвать спадом команды

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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неудачный старт магнитогорского "Металлурга" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нельзя назвать спадом - игроки втягиваются в сезон. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Геннадий Величкин.
Действующий обладатель Кубка Гагарина на старте сезона потерпел четыре поражения в пяти матчах.
"Здесь комплекс причин: где-то надо учесть, что после чемпионского сезона мы проехались по городам, кроме матча открытия. Естественно, это праздник для болельщиков и ответственные игры для соперников, которые играли против нас в плей-офф, - сказал Величкин. - Мы, как и ребята, волнуемся, но ни одна команда не проходит без спадов. Скорее это не спад, а такой втягивающий ритм".
Хоккеисты "Металлурга" последними из команд КХЛ вышли из отпуска, вспомнил Величкин. "Поэтому мы еще далеки от такой промежуточной формы. Кроме того, у нас два игрока работают после реабилитации и набирают силу - Семин и Вольски, и молодежь, которая играла в том сезоне в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Поэтому они набираются опыта, и я надеюсь, что все будет по намеченному плану", - подчеркнул Величкин.
"Если взять прошлый сезон, мы забросили больше всех шайб в чемпионате. Думаю, как ни крути, эта статистика вернется на круги своя, и когда будем забивать от трех шайб и больше, будем выигрывать. Но сейчас психологическая нагрузка тяжелая", - добавил он.
В следующем матче "Металлург" 4 сентября дома сыграет с "Амуром".