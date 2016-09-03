Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Величкин: неудачный старт в сезоне ХК "Металлург" нельзя назвать спадом команды

Спорт
3 сентября, 16:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Действующий обладатель Кубка Гагарина на старте сезона потерпел четыре поражения в пяти матчах
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неудачный старт магнитогорского "Металлурга" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нельзя назвать спадом - игроки втягиваются в сезон. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент клуба Геннадий Величкин.

Действующий обладатель Кубка Гагарина на старте сезона потерпел четыре поражения в пяти матчах.

"Здесь комплекс причин: где-то надо учесть, что после чемпионского сезона мы проехались по городам, кроме матча открытия. Естественно, это праздник для болельщиков и ответственные игры для соперников, которые играли против нас в плей-офф, - сказал Величкин. - Мы, как и ребята, волнуемся, но ни одна команда не проходит без спадов. Скорее это не спад, а такой втягивающий ритм".

Хоккеисты "Металлурга" последними из команд КХЛ вышли из отпуска, вспомнил Величкин. "Поэтому мы еще далеки от такой промежуточной формы. Кроме того, у нас два игрока работают после реабилитации и набирают силу - Семин и Вольски, и молодежь, которая играла в том сезоне в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Поэтому они набираются опыта, и я надеюсь, что все будет по намеченному плану", - подчеркнул Величкин.

"Если взять прошлый сезон, мы забросили больше всех шайб в чемпионате. Думаю, как ни крути, эта статистика вернется на круги своя, и когда будем забивать от трех шайб и больше, будем выигрывать. Но сейчас психологическая нагрузка тяжелая", - добавил он.

В следующем матче "Металлург" 4 сентября дома сыграет с "Амуром".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
3
Путин прибыл в Ханчжоу, где пройдет саммит G20
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
6
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама