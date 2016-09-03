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Стивен Сигал намерен стать послом доброй воли Всемирных игр кочевников

Спорт
3 сентября, 16:14 UTC+3 ЧОЛПОН-АТА корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
По правилам каждое государство имеет право выставить на турнире всего одну команду, однако для российских спортсменов организаторы сделали исключение
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Стивен Сигал

Стивен Сигал

© Александр Щербак/ТАСС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Известный американский киноактер Стивен Сигал готов стать послом доброй воли Всемирных игр кочевников. Об этом он заявил во время встречи с главой киргизского государства Алмазбеком Атамбаевым, сообщила пресс-служба президента республики

"В ходе встречи глава государства поблагодарил кинозвезду за приезд в Киргизстан и участие в церемонии открытия вторых Всемирных игр кочевников", - говорится в сообщении.

В свою очередь Сигал "выразил признательность президенту за встречу и теплый прием", отметив, что он не мог пропустить такое событие, как нынешние соревнования, которые пройдут у "братьев-кочевников". Кроме того, киноактер сообщил президенту "о своей готовности стать послом доброй воли Всемирных игр кочевников".

Церемония открытия вторых Всемирных игр кочевников состоится сегодня в расположенном в Иссык-Кульской области Киргизии городе Чолпон-Ата. В них примут участие около тысячи спортсменов из 53 стран мира, которые будут бороться за награды в 23 видах этнического спорта, в том числе конных скачках, борьбе и охоте.

По правилам каждое государство имеет право выставить на турнире всего одну команду, однако для российских спортсменов организаторы сделали исключение. "Россия - это большая страна, поэтому было принято решение разрешить ей выставить по одной команде от отдельных субъектов, пожелавших принять участие в соревнованиях", - пояснили в секретариате. В общей сложности, численность делегации РФ составит около ста человек. Это самая многочисленная иностранная делегация на турнире.

Первые Всемирные игры кочевников состоялись в Киргизии осенью 2014 года.

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