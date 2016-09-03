Бывший хоккеист СКА Червенка заменит Крейчи в составе сборной Чехии на Кубке мира

ПРАГА, 3 сентября. /ТАСС/. Нападающий швейцарского "Фрибура" Роман Червенка заменит форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" Давида Крейчи на Кубке мира в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

В пятницу стало известно, что Крейчи не выступит на Кубке мира из-за восстановления после операции. 25 апреля он перенес операцию на левом бедре, ожидается, что его восстановление займет 5 месяцев, хотя 15 августа хоккеист провел первое занятие на льду.

В мае 2015 года санкт-петербургский СКА расторг контракт с Червенкой. За два сезона в СКА чешский форвард провел 140 игр, набрав 99 очков (35 шайб + 64 передач). В составе петербуржцев форвард стал обладателем Кубка Гагарина, а также серебряным призером чемпионата России. Прошлый сезон хоккеист провел в Чехии, выступая за клуб "Пираты", а в начале нынешнего подписал контракт со швейцарским "Фрибуром". В России Червенка также известен по выступлениям за омский "Авангард".

Крейчи выступает в составе "Бостона" с 2006 года. За 10 сезонов в НХЛ он провел 623 матча в регулярных чемпионатах, набрав 472 (134 гола + 338 передач) очка. В плей-офф чех сыграл 93 встречи и набрал 77 (29+48) очков. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли в 2009 году. В составе сборной Чехии Крейчи завоевал бронзовую награду чемпионата мира 2012 года, а в 2013-м был признан лучшим хоккеистом Чехии.

Кубок мира по хоккею пройдет с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто. В турнире примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет), а также сборная Европы из хоккеистов Германии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Норвегии и других стран, не представленных отдельными командами.