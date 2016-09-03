Пловец Морозов завоевал золото на 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Он показал результат 46,36 секунды.

Второе место занял британец Адам Барретт (46,99). Третье - японец Синри Сиура (47,00).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.