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"Торнадо" победило "Агидель" в матче 2-го в истории чемпионата Женской хоккейной лиги

Спорт
3 сентября, 19:38 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 3, сентября. /ТАСС
В составе победительниц шайбы забросили Анна Шохина, Елена Дергачева. У гостей отличились Николь Чупкова и Фанни Гашпарич
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ДМИТРОВ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Подмосковное "Торнадо" из Дмитрова дома со счетом 3:2 обыграло уфимскую "Агидель" в своем первом матче второго в истории чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

В составе победительниц шайбы забросили Анна Шохина (8-я минута), Елена Дергачева (40, 50). У гостей отличились Николь Чупкова (27) и Фанни Гашпарич (30).

Второй в истории чемпионат ЖХЛ стартовал в субботу матчами в трех городах. В других матчах екатеринбургский клуб СКСО проиграл дома санкт-петербургскому "Динамо" (0:4), а "Арктик-Университет" из Ухты дома победил нижегородский СКИФ (3:1).

ЖХЛ первоначально была учреждена Федерацией хоккея России (ФХР) в сентябре 2014 года, однако процесс создания лиги застопорился, поскольку Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была не согласна с тем, что ЖХЛ была образована без ее участия. В апреле 2015 года исполком ФХР проголосовал за передачу прав на проведение женского чемпионата КХЛ, а учреждение ЖХЛ уже по инициативе КХЛ состоялось в июне того же года.

В первом сезоне в ЖХЛ участвовали семь команд. Чемпионом стало "Торнадо" из Дмитрова, серебро завоевала "Агидель", бронзу - красноярская "Бирюса". В новом сезоне выступят уже восемь команд - новичком ЖХЛ стало курское "Динамо", которое возглавил известный в прошлом хоккеист сборной Белоруссии Василий Панков.

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