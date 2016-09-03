Главный тренер Чистяков: двери женской сборной России открыты для всех хоккеисток

Дмитров /Московская область/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Главный тренер женской сборной России и подмосковного "Торнадо" Алексей Чистяков заявил, что в матчах Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) вместе с тренерским штабом активно следит и оценивает игру потенциальных кандидаток в национальную команду, двери которой открыты для всех хоккеисток. Об этом он сообщил ТАСС.

Второй в истории чемпионат ЖХЛ стартовал в субботу тремя матчами. В центральной встрече игрового дня действующий победитель первенства, клуб из подмосковного Дмитрова "Торнадо" дома обыграл серебряного призера прошлого чемпионата лиги, уфимскую команду "Агидель" со счетом 3:2. В составе победительниц шайбы забросили Анна Шохина (8-я минута) и Елена Дергачева (40, 50). У гостей отличились Николь Чупкова (27) и Фанни Гашпарич (30).

"Пока уровень игры оставляет желать лучшего - девчонки волновались, но тем не менее определенный результат достигнут. Остальное будем разбирать, налаживать, особенно моменты с техническим браком, которого, к сожалению, было сегодня много. Будем также работать над удалениями, искоренять мелкий фол, который мешает хорошему хоккею", - подчеркнул Чистяков.

По словам специалиста, новички команды показали неплохой, продуктивный уровень игры, а также наставник отдельно отметил 16-летнюю Алену Старовойтову. "Алена только вливается в коллектив, поэтому ей пока не хватает немного игрового опыта, а так она перспективная девчонка, которая со временем займет свое место в команде", - заключил тренер.

Также Чистяков, являющийся и главным тренером женской сборной России, рассказал о работе скаутской службы национальной команды. "Всех девчонок мы отслеживаем, у нас сейчас есть и отдельная скаутская служба плюс тренерский штаб регулярно просматривает кандидаток в сборную. Тем более не за горами первый сбор, который начнется 13 сентября, многих кандидаток я уже знаю, но следим, повторю, за всеми - двери в национальную команду ни для кого не закрыты, в ней будут играть сильнейшие", - добавил Чистяков.

"Это была моя не лучшая игра, но тренер это понимал, поэтому только поддерживал и подсказывал во время матча, так как я могу играть лучше. Зато понравилось взаимопонимание с партнерами по команде, свое хорошее функциональное состояние, что была нацелена на ворота. Спасибо девочкам за подстраховку, я понимаю, что мне многому еще предстоит учиться. Ведь в хоккее я ставлю перед собой максимальные цели, как в клубе, так и в сборной", - сказала хоккеистка Старовойтова, дебютировавшая в ЖХЛ.

История ЖХЛ

ЖХЛ первоначально была учреждена Федерацией хоккея России (ФХР) в сентябре 2014 года, однако процесс создания лиги застопорился, поскольку Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была не согласна с тем, что ЖХЛ была образована без ее участия. В апреле 2015 года исполком ФХР проголосовал за передачу прав на проведение женского чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а учреждение ЖХЛ уже по инициативе КХЛ состоялось в июне того же года. Ранее существовал чемпионат России среди женских команд.

В первом сезоне в ЖХЛ участвовали семь команд. Чемпионом стало подмосковное "Торнадо", серебро завоевала "Агидель", бронзу - красноярская "Бирюса". В новом сезоне выступают уже восемь команд - новичком ЖХЛ стало курское "Динамо", которое возглавил известный в прошлом хоккеист сборной Белоруссии Василий Панков.

В новом сезоне команды проведут шестикруговой турнир с сентября по март, по итогам которого определятся призеры турнира. Фаворитами предстоящего сезона ЖХЛ являются "Торнадо" и "Агидель". Подмосковная команда - многократный чемпион России, шесть игроков которой выступали на последнем чемпионате мира. Главный тренер "Торнадо" Алексей Чистяков с нынешнего сезона возглавил и национальную сборную страны.

Соперничать с "Торнадо" за первое место вновь будет в том числе и "Агидель", которая усилилась перед сезоном двумя игроками санкт-петербургского "Динамо" и сборной России - вратарем Анной Пруговой и защитником Анной Щукиной. В свою очередь, состав подмосковного клуба пополнили нападающие Алена Старовойтова, Людмила Белякова и Марина Александрова.

Следующий матч "Торнадо" и "Агидель" проведут между собой также на льду дворца спорта "Дмитров" уже 4 сентября, начало игры - 17:00 мск.