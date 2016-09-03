Тренер сборной РФ по синхронному плаванию награждена автомобилем за успех на ОИ

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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская награждена автомобилем за успешное выступление своих подопечных на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил и.о. президента Федерации синхронного плавания России, президент Всероссийской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
Церемония награждения прошла в пятницу в ходе торжественного банкета в честь сборной России по синхронному плаванию.
"Мы поздравили наших спортсменок и тренеров с прекрасным выступлением на Олимпийских играх, отметили их заслуги, - сказал Власенко. - Кроме того, попечительский совет подарил Покровской автомобиль марки "Рендж Ровер" за ее колоссальный вклад в успех наших спортсменок. Несправедливо, что машины получают только спортсмены, потому что вклад тренеров в их успех неоценим".
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала две золотые медали в дуэтах и группах.
Ранее автомобилем был награжден также главный тренер женской сборной России по гандболу, завоевавшей олимпийское золото, Евгений Трефилов.