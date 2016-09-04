Мутко: ФИФА снизит уровень обеспокоенности ходом стройки арены в Петербурге до зеленого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Международная федерация футбола (ФИФА) через 15 дней снизит уровень обеспокоенности ходом строительства стадиона чемпионата мира 2018 года в Санкт-Петербурге с желтого до зеленого. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Прошло десять дней после моего последнего визита, и я могу сказать, что вчера мы увидели разительные перемены. Пришел по-настоящему новый генеральный подрядчик, полностью проведена ревизия тех проблем, что были, скорректирован график строительства, организована работа по устранению недостатков. Еще раз посмотрели по всем этапам работ: еще очень много работы, но в целом мы видим, что абсолютно тревоги за судьбу стадиона нет, есть ресурс и силы, четкая организация работы; самое главное, что работают петербургские компании. Вчера из красной зоны перевели в желтую, думаю, что через дней 15 переведем в зеленую", - сказал он.

"У нас у всех наболело с этим стадионом, и пару-тройку лет мы в политике его потеряли, но он будет достроен, - также отметил глава оргкомитета турнира. - Надо сейчас думать о службах эксплуатации, первых матчах, промо-акциях. Это будет один из красивейших стадионов и одно из сложнейших сооружений".

В конце июля администрация Санкт-Петербурга, являющаяся заказчиком строительства стадиона, передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб". Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов заявлял ТАСС, что в случае расторжения контракта новый генподрядчик может увеличить сроки строительства арены, в связи с чем стадион может быть не сдан в эксплуатацию к декабрю 2016 года, поэтому матчи Кубка конфедераций будет невозможно провести в Петербурге в 2017 году.

В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей.