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Кравцов: Тюмень примет чемпионат мира по биатлону в 2021 году

Спорт
4 сентября, 12:34 UTC+3 КИШИНЕВ корр. ТАСС, Иван Пучков
В голосовании Тюмень обошла Поклюку (Словения) и Нове-Место (Чехия)
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Александр Кравцов

Александр Кравцов

© Антон Новодережкин/ТАСС

КИШИНЕВ, 4 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский город Тюмень избран конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

"Тюмень избрана местом проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года", - сказал Кравцов.

В голосовании Тюмень обошла Поклюку (Словения) и Нове-Место (Чехия). Ранее в воскресенье на конгрессе IBU в Кишиневе итальянский Антхольц получил право принять чемпионат мира 2020 года.

Конгресс IBU проходит в Кишиневе с 1 по 4 сентября.

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