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Хоккеист Куликов признался, что переход из "Флориды" в "Баффало" стал для него неожиданным

Спорт
5 сентября, 9:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Игрок был обменян в "Баффало" прошедшим летом
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Куликов признался, что его переход из клуба "Флорида Пантерз" в "Баффало Сэйбрз" стал для него неожиданным.

Куликов был обменян в "Баффало" прошедшим летом. В составе "Флориды" он провел пять лет. В последнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он сыграл 80 матчей, набрав 21 очко (два гола + 19 передач), во второй раз за четыре года сумев выйти с командой в плей-офф.

"Эффект неожиданности от перехода был, так как "Флорида" попала в плей-офф, я хорошо провел как этот сезон, так и пару сезонов до него. Начал выходить на тот уровень, который команда ждала от меня в первые четыре - пять лет, - сказал Куликов ТАСС. - Думал, что все складывается хорошо, много молодых перспективных ребят, и тут обмен. С этим ничего не поделаешь - это часть бизнеса".

"Не знаю, что мотивировало генменеджера обменять меня в другой клуб, но это произошло. "Баффало" для меня новый клуб. Потому что, когда обмен летом происходит, то не знаешь никого из новой команды, не знаешь, чего ожидать", - добавил он.

Куликов назвал игру "Баффало" в прошедшем сезоне сбалансированной. "Там проводили перестройку в команде, набрали с драфта много перспективных ребят. Судя по игре против них в прошлом сезоне, у "Баффало" перспективная сбалансированная команда, много техничных ребят, которые могут хорошо сыграть и в защите, и в нападении. Каких-то игроков не хватало, которые бы полностью укрепили команду, но надеюсь, что с приходом меня и Кайла Окпосо все в команде встанет на свои места", - подчеркнул российский хоккеист.

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