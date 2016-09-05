Вратаря Василевского все устраивает в клубе НХЛ "Тампа-Бэй"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратаря сборной России Андрея Василевского все устраивает в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг". Об этом он рассказал ТАСС.

Минувшим летом Василевский подписал с клубом новый трехлетний контракт.

"Нигде я лучше в хоккейном плане себя не чувствовал, как в "Тампе", мне там очень нравится, дай бог я останусь там надолго, - сказал 22-летний вратарь. - Хоккейная жизнь может по-разному сложиться, не могу говорить, что я всю жизнь буду играть в Америке, может случиться и так, что я вернусь играть в Россию. Мне остается только дальше работать, от моей игры зависит мое же хоккейное будущее".

Василевский перешел в "Тампу" летом 2014 года. В составе команды он становился финалистом Кубка Стэнли (2015) и полуфиналистом турнира (2016). В последнем сезоне Василевский сыграл в плей-офф восемь матчей, в том числе семь в полуфинальной серии против действующего обладателя Кубка Стэнли "Питтсбург Пингвинз".

"Понимаю, что мы могли достичь намного большего, но где-то не повезло. К сожалению, довольствовались только финалом конференции. Но я чувствовал себя очень неплохо в серии с "Питтсбургом", если учитывать, сколько я играл по ходу сезона. Я закончил сезон с положительными эмоциями", - подчеркнул Василевский.