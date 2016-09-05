Суд оставил без движения второй иск бывшего генподрядчика "Зенит-Арены" к властям города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения до октября второй иск бывшего генерального подрядчика строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове корпорации "Трансстрой" к комитету по строительству Санкт-Петербурга о признании недействительным одностороннего отказа от государственного контракта на строительство стадиона. Об этом сообщается в понедельник на сайте суда.

"Исковое заявление оставить без движения", - сказано в определении суда. Как следует из определения, исковое заявление подано с нарушением требований: заявление и претензия подписаны представителем, у которого отсутствуют полномочия на их подписание. Истцу предложено исправить нарушения до 1 октября.

Ранее сообщалось, что в суд 29 августа поступило три исковых заявления: два от компании "Трансстрой" и одно от "Инжтрансстрой-СПб". Во всех трех исках третьими лицами являются Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" и ПАО "Банк ВТБ" (представитель банковских гарантий бывшего генподрядчика - прим. ТАСС). Как сообщил ТАСС генеральный директор "Инжтрансстроя-СПб", компания оспаривает в суде причину расторжения контракта на строительство стадиона и собирается доказать факт выполнения работ на 1,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Сообщалось также, что работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей.

Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города. В комитете по строительству ТАСС подтвердили, что документы получены.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд рублей до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит-Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.