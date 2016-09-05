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Знарок: капитан сборной России на КМ по хоккею будет выбран общим решением команды

Спорт
5 сентября, 17:30 UTC+3 корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
На чемпионате мира в Москве, который проходил в мае, капитаном сборной России был Павел Дацюк
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан сборной России по хоккею на Кубок мира, скорее всего, будет выбран общим решением команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Олег Знарок.

"Капитана еще не выбрали. Выберем, наверное, общим решением", - сказал Знарок.

На чемпионате мира в Москве, который проходил в мае, капитаном сборной России был Павел Дацюк.

Сборная России проведет два выставочных матча с командой Чехии (8 сентября в Санкт-Петербурге и 10 сентября в Праге) и один - с командой Канады (14 сентября в американском Питтсбурге).

Кубок мира пройдет в Торонто (Канада) с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и со сборной молодых звезд Северной Америки.

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