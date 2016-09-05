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Знарок: тренеры сборной РФ по хоккею определились с двумя звеньями команды на КМ

Спорт
5 сентября, 17:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Нападающий россиян Александр Овечкин тренировался в звене с Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым, а Евгений Малкин - с Владимиром Тарасенко и Николаем Кулеминым
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренеры сборной России по хоккею определились с двумя звеньями команды на Кубке мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Знарок.

"С двумя звеньями мы определились", - сказал тренер.

Нападающий россиян Александр Овечкин тренировался в звене с Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым, а Евгений Малкин - с Владимиром Тарасенко и Николаем Кулеминым.

Зарок также рассказал, что тренеры еще  не определились с вратарем на первый матч с чехами.

Тренер также отметил, что функциональная  подготовка хоккеистов будет иметь важное значение на предстоящем Кубке мира по хоккею.

"Тренировка неплохо прошла, ребята занимались с удовольствием, проверили их функциональную подготовку, акцент делаем на всем, - сказал Знарок. - Функциональная подготовка будет иметь важное значение на турнире. Посмотрим, как ребята будут восстанавливаться после тренировок. Тренироваться - дело одно, а восстанавливаться - другое".

Кубок мира в Торонто пройдет с 17 сентября по 1 октября.

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