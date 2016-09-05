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Суд Германии отклонил требование 10 паралимпийцев РФ обязать МПК допустить их к Играм

Спорт
5 сентября, 19:47 UTC+3
Материал из 1 страницы

/ТАСС/. Немецкий суд отклонил требование 10 российских паралимпийцев обязать МПК допустить их к Играм - AP.

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