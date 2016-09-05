Суд Германии отклонил требование 10 паралимпийцев РФ обязать МПК допустить их к Играм

Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигурантыПроисшествия 5 сентября, 19:38
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Олланд: Великобритании следует начать процедуру выхода из ЕС до конца годаМеждународная панорама 5 сентября, 19:17
РЖД проиндексирует зарплаты сотрудников с 1 октября на 3,5%Экономика и бизнес 5 сентября, 19:12
"Левада-Центр" включен в список НКО-иноагентовПолитика 5 сентября, 19:08
Член ЦИК: российские военные в Сирии интересуются выборами в ГосдумуПолитика 5 сентября, 19:00
РКК "Энергия" создает новый космический корабль повышенной грузоподъемностиКосмос 5 сентября, 18:56
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и КосоваМеждународная панорама 5 сентября, 18:54
Военные маневры у границ России с 2013 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 18:48
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/ТАСС/. Немецкий суд отклонил требование 10 российских паралимпийцев обязать МПК допустить их к Играм - AP.