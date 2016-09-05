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Украинские футболисты сыграли вничью с исландцами в первом матче под руководством Шевченко

Спорт
5 сентября, 23:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
В составе хозяев поля забитым мячом отметился Андрей Ярмоленко. У гостей отличился Альфред Финнбогасон
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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Украины сыграла вничью с командой Исландии со счетом 1:1 в матче группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу. Встреча проходила в Киеве.

В составе хозяев поля забитым мячом отметился Андрей Ярмоленко (41-я минута). У гостей отличился Альфред Финнбогасон (5). На 83-й минуте Евгений Коноплянка не реализовал пенальти (штанга).

Этот матч стал первым для известного в прошлом футболиста Андрея Шевченко на посту главного тренера украинской команды.

Другие матчи группы I (Хорватия - Турция и Финляндия - Косово) также завершились со счетом 1:1.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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