Молодежная сборная России по футболу сыграет с австрийцами в матче отбора ЧЕ-2017

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу во вторник сыграет с командой Австрии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2017 года (U-21). Встреча пройдет на стадионе "Арена-Химки", начало - 17:00 мск.
Шансов на выход из группы сборная России уже лишилась. Команда крайне неудачно начала отборочный турнир, в сентябре 2015 года уступив финнам (0:2), а в октябре - австрийцам (3:4). В ноябре россияне немного выправили положение, обыграв команду Фарерских островов (2:0), но через пять дней вновь последовало фиаско - сборная России в Баку была разгромлена азербайджанцами (0:3), после чего пост старшего тренера команды покинул Дмитрий Хомуха. Его сменил спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Николай Писарев, возглавлявший "молодежку" с сентября 2010-го по август 2015 года.
В марте российские футболисты не сумели взять реванш у команды Азербайджана, сыграв вничью в Ростове-на-Дону (2:2), а потом, на том же стадионе "Олимп-2", проиграли немцам (0:2). В сентябре сборная России на выезде победила команду Фарерских островов со счетом 3:0.
Сборная Германии - лидер отборочной группы 7, в семи матчах она набрала 21 очко. На втором месте идут австрийцы (18 очков, 7 матчей), на третьем - финны (12 очков, 7 матчей), на четвертом - азербайджанцы (7 очков, 8 матчей), на пятом - россияне (7 очков, 7 матчей), на шестом - фарерцы (0 очков, 8 матчей).
Напрямую в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года, выйдет команда, занявшая в группе первое место. Сборная, финишировавшая на второй позиции, может сыграть в стыковых матчах - это случится только в том случае, если она окажется в числе четырех лучших команд из тех, которые заняли в отборочных группах вторые места (всего групп девять). При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, которые заняли первые, третьи, четвертые и пятые места в группах.
Писарев после тренировки команды в понедельник заявил, что несмотря на потерю шансов на выход в финальную часть, у футболистов боевой настрой. "В таком возрасте настроить игроков не очень трудно, все рвутся на поле. Надо взять реванш у австрийцев за поражение в первом матче. Ожидаю хорошей игры от команды", - заявил старший тренер молодежной сборной.
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов также подтвердил журналистам, что проблем с настроем у команды нет. "Тренируемся с полной отдачей, во вторник при своих болельщиках будем играть только на победу. Сборная Австрии - хорошая команда, но мы сможем их победить, если сыграем в свою лучшую игру. Постараюсь проявить себя в матче очень хорошо и доказать Юрию Семину (главный тренер "Локомотива". - Прим. ТАСС), что готов играть за основу в клубе", - сказал Баринов.
Состав молодежной сборной России выглядит следующим образом: вратари: Михаил Бородько ("Уфа"), Мирослав Лобанцев ("Локомотив" Москва), Александр Селихов ("Амкар", Пермь); защитники: Дмитрий Живоглядов ("Уфа"), Илья Зуев, Максим Карпов (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Виталий Лысцов ("Тондела", Португалия), Никита Чернов ("Енисей", Красноярск), Денис Якуба ("Кубань", Краснодар); полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Игорь Безденежных ("Уфа"), Аяз Гулиев ("Спартак", Москва), Алексей Евсеев ("Зенит", Санкт- Петербург), Дмитрий Евремов ("Оренбург"), Рифат Жемалетдинов ("Рубин", Казань), Дмитрий Коробов ("Урал"), Аршак Корян ("Витесс", Голландия), Сергей Макаров ("Минск", Белоруссия), Александр Ташаев ("Динамо", Москва); нападающие: Алексей Гасилин ("Зенит", Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Слован", Чехия).