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В соревнованиях для отстраненных российских паралимпийцев примут участие 263 спортсмена

Спорт
6 сентября, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В соревнованиях для россиян, которых не допустили на Паралимпийские игры в Рио- де-Жанейро, примут участие 263 спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

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В связи с недопуском российской команды к Играм в Рио- де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев. В турнире, который состоится на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября, примут участие 263 спортсмена. Церемония открытия пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле".

Соревнования будут проходить по 18 дисциплинам: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

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Ранее депутат Госдумы, член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев сообщил ТАСС, что соревнования пройдут по семи видам спорта, еще по 11 планируются мастер-классы.

Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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