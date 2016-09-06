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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Студенческая лига самбо будет создана в России при поддержке Всероссийской федерации самбо и Минобрнауки РФ. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе федерации и образовательного ведомства.
Запланированный проект будет называться "Самбо в университеты", а его презентация пройдет 27 сентября во время образовательного форума "Дни самбо во Владимирской области". В рамках программы будет презентован и утвержден план работы студенческой лиги самбо.
Ранее был представлен проект "Самбо в школу", реализация которого проходит в настоящее время. Основными целями проекта является приобщение детей к отечественному виду спорта, повышение физической готовности и обеспечение мотивации и потребности к ведению здорового образа жизни.
Программа будет включена в общее и дополнительное образование школьников с 1 по 11 класс.