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Призовой фонд Кубка Кремля по теннису в 2016 году составит более $1,5 млн

Спорт
6 сентября, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Организаторы обещают зрителям насыщенную программу как на кортах турнира, так и за их пределами
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Призовой фонд Кубка Кремля по теннису в нынешнем году составит более $1,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

XXVII международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский" с 15 по 23 октября.

Ожидается участие звезд мирового тенниса, а также российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро в парном разряде Елены Весниной и Екатерины Макаровой. Полный список игроков, заявленных на турнир, будет объявлен позднее.

Организаторы обещают зрителям насыщенную программу как на кортах турнира, так и за их пределами.

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