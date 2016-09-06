Призовой фонд Кубка Кремля по теннису в 2016 году составит более $1,5 млн

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Призовой фонд Кубка Кремля по теннису в нынешнем году составит более $1,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

XXVII международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский" с 15 по 23 октября.

Ожидается участие звезд мирового тенниса, а также российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро в парном разряде Елены Весниной и Екатерины Макаровой. Полный список игроков, заявленных на турнир, будет объявлен позднее.

Организаторы обещают зрителям насыщенную программу как на кортах турнира, так и за их пределами.