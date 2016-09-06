Спортивный директор московского футбольного клуба "Динамо" Роман Орещук покинул свой пост

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спортивный директор московского футбольного клуба "Динамо" Роман Орещук покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Отмечается, что сотрудничество между клубом и специалистом было прекращено по обоюдному согласию сторон.
"Я был рад попробовать свои силы в новой для себя роли - спортивного директора, - сказал Орещук. - Тем более в таком большом клубе как "Динамо", за эти три месяца я получил огромный опыт работы и благодарю "Динамо" за предоставленный мне шанс. Считаю, что в эти короткие сроки мы совместно с руководством "Динамо" справились с поставленной задачей - собрать команду, способную выиграть первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и в будущем достойно выступать в элитном дивизионе нашей страны".
О том, кто займет пост спортивного директора "Динамо", пока не сообщается.