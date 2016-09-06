CAS в сентябре вынесет решение по делу о переходе Гарая в ФК "Зенит"

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в сентябре примет решение относительно истинности объявленной суммы перехода аргентинца Эсекьеля Гарая из "Бенфики" в "Зенит". Об этом сообщает издание Diario de Noticias.

Испанский "Реал" продал Гарая в португальскую "Бенфику" в 2011 году, с условием, что мадридцы в будущем получат половину стоимости продажи футболиста в другой клуб. "Бенфика" объявила, что сумма трансфера Гарая в "Зенит" в 2014 году составила €6 млн. Представители "Реала" поставили эту информацию под сомнение и обратились в CAS.

Дело по этому случаю находится в производстве с мая 2016 года.

Гарай перешел из "Зенита" в испанскую "Валенсию" в последний день трансферного окна 31 августа. До этого он выступал за "Бенфику" (2011-2014), "Реал" (2008-2009), "Расинг" (2005-2008) и "Ньюэллс Олд Бойз" (2004-2005).