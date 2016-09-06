Шахрай: со стороны IAAF нет претензий к работе временного координационного комитета ОКР

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. У Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нет претензий к работе временного координационного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и IAAF. Об этом ТАСС сообщил руководитель юридического комитета ОКР Сергей Шахрай.

"Пока тема легкоатлетов и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не закрыта. Мы должны дать ответ, но претензий у них к нам нет, мы работаем четко и аккуратно", - сказал Шахрай.

В России был создан временный координационный комитет ОКР по взаимодействию с WADA и IAAF, который возглавил Геннадий Алешин. В июле Виталий Мутко выразил уверенность, что ВФЛА до конца года восстановят в IAAF.

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На основе представленных материалов совет IAAF 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа IAAF 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне оставил в силе решение IAAF, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.