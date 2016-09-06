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Терюшков: призеры Олимпийских игр поддержат паралимпийцев на соревнованиях в Подмосковье

Спорт
6 сентября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Победители и призеры Олимпийских игр приедут поддержать российских спортсменов на турнире для атлетов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро, который пройдет в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Федеральные базы подготовлены, соревнования вызывают очень большой ажиотаж среди зрителей, - сказал он. - Наши арены готовы к приему зрителей и участников, в случае необходимости мы предоставим и дополнительные площадки. Приедут и наши олимпийские чемпионы из Московской области, которых мы организуем и вместе с ними будем следить за соревнованиями. Из восемнадцати видов программы старты будут по семи-восьми видам".

Соревнования будут проходить по 18 дисциплинам: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

Ранее депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев сообщил ТАСС, что соревнования пройдут по семи видам спорта, еще по 11 планируются мастер-классы. Церемония открытия соревнований состоится 7 сентября в "Крокус Сити Холле".

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх 2016 года. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

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