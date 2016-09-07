Овечкин будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке мира

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин будет капитаном сборной России на Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба "Кэпиталз".

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, турнир организован НХЛ, Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея.

Сборная России сыграет на предварительной стадии в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет).

Турнир является преемником Кубка Канады, проводившегося пять раз (в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах), в нем также примут участие сборные Канады, США, Чехии и Европы (из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и других стран, не представленные отдельными командами).