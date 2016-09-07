Олимпийские чемпионки Веснина и Макарова примут участие в Кубке Кремля по теннису

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Рио- де-Жанейро в парном разряде теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова примут участие в Кубке Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Также на турнире выступят россиянки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. В соревнованиях мужчин Россию будет представлять Андрей Кузнецов.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 15 по 23 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит 1,5 млн долларов.