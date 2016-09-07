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ВФЛА 23 сентября определится с датой проведения отчетно- выборной конференции

Спорт
7 сентября, 15:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Согласно уставу ВФЛА, президиум федерации должен уведомить о сроках отчетно-выборной конференции, месте ее проведения и повестке всех членов ВФЛА не позднее чем за 60 дней
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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 23 сентября на заседании президиума определится с датой проведения отчетно-выборной конференции, на которой будет определено новое руководство организацией на ближайший четырехлетний олимпийский цикл. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

Согласно закону, каждая спортивная федерация после окончания Олимпиады должна провести отчетно-выборную конференцию, на которой должна быть дана оценка работе ее руководства за четыре года. Несмотря на то, что внеочередные выборы президента ВФЛА состоялись относительно недавно - в середине января этого года, эта общественная организация в соответствии со своим уставом обязана провести новые выборы своего руководства в срок не позднее 6 месяцев после окончания Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Решение о точной дате проведения отчетно-выборной конференции должно быть принято на ближайшем заседании президиума ВФЛА.

"Этот президиум состоится 23 сентября", - сообщил Бутов.

Согласно уставу ВФЛА, президиум федерации должен уведомить о сроках отчетно-выборной конференции, месте ее проведения и повестке всех членов ВФЛА не позднее чем за 60 дней. Следовательно, выборы руководства ВФЛА состоятся не раньше 23 ноября 2016 года и не позже 21 февраля 2017 года. Претендовать на пост президента ВФЛА могут только кандидаты, выдвинутые региональными федерациями.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в беседе с журналистами призналась, что не исключает возможности своего участия в выборах президента ВФЛА. Действующий глава федерации Дмитрий Шляхтин также пока не принял окончательного решения о возможности продолжения своей работы на этом посту.

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