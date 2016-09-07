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ФХР в будущем планирует отстаивать свои интересы при переговорах по КМ

Спорт
7 сентября, 14:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В 2016 году турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) в будущем планирует отстаивать свои интересы в вопросе распределения прибыли при организации Кубка мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В 2016 году турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига хочет заработать по итогам соревнований $65 млн, при этом каждая команда за участие получит по $0,5 млн.

"Так получилось, что когда велись переговоры по Кубку мира, то ни я, ни председатель правления ФХР Аркадий Романович (Ротенберг) не принимали в них участия, - сказал вице-президент ФХР. - То, что сделано, было сделано до нас. Надо отстаивать свои интересы в будущем, так как Кубок мира коммерческий турнир. На будущее у нас будет своя переговорная позиция, где мы будем отстаивать интересы федерации, команды, страны".

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