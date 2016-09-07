WADA может обвинить IBU в нарушении кодекса организации из-за выбора Тюмени столицей ЧМ

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может обвинить Международный союз биатлонистов (IBU) в нарушении кодекса организации из-за назначения Тюмени местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на источник в IBU.

По словам источника, в WADA "были удивлены" победе заявки Тюмени и "запросили разъяснения решения" в IBU.

Международный олимпийски комитет (МОК) в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии WADA о допинг-махинациях в стране. Однако на конгрессе IBU в Кишиневе, который проходил с 1 по 4 сентября, было объявлено, что МОК одобрил кандидатуру Тюмени в качестве города, который претендует на проведение чемпионата мира.

Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября.