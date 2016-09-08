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В Белоруссии объяснили, почему их паралимпиец вышел с флагом России

Спорт
8 сентября, 11:09 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, сентября. /ТАСС
Как заявил глава Паралимпийского комитета страны, это было сделано в знак солидарности с российскими спортсменами
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МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Член делегации сборной Белоруссии пронес флаг России во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм.

Об этом заявил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

"Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации", - отметил Шепель.

В Играх-2016 россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

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Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Соревновательная часть программы Паралимпийских игр пройдет с 8 по 18 сентября.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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