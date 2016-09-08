Хоккеисты сборной РФ Анисимов и Емелин не сыграют в товарищеском матче с чехами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Алексей Емелин и нападающий Артем Анисимов не сыграют в составе сборной России по хоккею в товарищеском матче против команды Чехии. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

В четверг сборная России проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку мира.

"Не сыграют Анисимов и Емелин", - сказал Знарок.

Матч Россия - Чехия начнется в СК "Юбилейный" в 19:30 мск.