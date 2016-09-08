Ассоциация европейских лиг раскритиковала реформу формата еврокубков

ГААГА, 8 сентября. /ТАСС/. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) не согласна с реформой Лиги чемпионов и Лиги Европы, которую Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял 26 августа. Об этом говорится в пресс-релизе ЕПФЛ.

Реформу УЕФА совет директоров ЕПФЛ обсудил на собрании в Амстердаме.

Ранее УЕФА внес ряд изменений в формат отбора в Лигу чемпионов, которые вступят в силу с сезона 2018-19. По четыре сильнейших клуба из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов. Победитель Лиги Европы будет получать путевку в групповой этап Лиги чемпионов (сейчас он может попасть в раунд плей-офф). При расчете коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире.

"УЕФА принял эту реформу без поддержки и согласия организаторов чемпионатов стран, - говорится в заявлении. - ЕПФЛ считает, что УЕФА нарушил Меморандум о взаимопонимании между организациями, по которому европейские чемпионаты составляли расписание в соответствии с рекомендациями союза. Теперь Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг может прекратить действие меморандума и ставить начало матча в чемпионатах, которые будут совпадать с началом игр Лиги чемпионов и Лиги Европы".

ЕПФЛ считает, что реформа является вредной и приведет к еще большему разрыву в финансовом и спортивном плане между крупнейшими европейскими клубами и всеми остальными. Сообщается, что ЕПФЛ призывает будущего президента УЕФА, выборы которого состоятся на следующей неделе, пересмотреть реформу.

В собрании совета директоров ЕПФЛ также приняли участие представители от Российской футбольной премьер-лиги.