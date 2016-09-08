Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-главу ЕОК Хикки заподозрили в махинациях с билетами на ОИ-2014

Спорт
8 сентября, 15:24 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 8, сентября. /ТАСС
Расследование случаев билетных махинаций было санкционировано после того, как Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на Олимпиаду-2016 в Бразилии
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция Рио-де-Жанейро подозревает временно покинувшего посты главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Патрика Хикки в причастности к махинациям с билетами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что расследование случаев билетных махинаций было санкционировано после того, как Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на Олимпиаду-2016 в Бразилии. Источники в полиции сообщили агентству, что в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около 8 лет, поэтому во время зимних Игр-2014 в Сочи и летней Олимпиады-2012 в Лондоне также существовала проблема с незаконной продажей билетов.

Смотрите также
Патрик Хикки
СМИ: бразильская полиция объявила о наличии электронной переписки, изобличающей Хикки

"Эти схемы функционировали гораздо дольше, чем мы планировали", - сказал один из источников.

Другой источник полиции отметил, что мошенничество с билетами предполагалось также и во время грядущих соревнований - зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане и летних Игр-2020 в Токио. "Махинации были на других спортивных мероприятиях и уже готовились к предстоящим соревнованиям", - сообщил источник.

Ранее бразильский телеканал SporTV сообщил, что полиция Рио-де-Жанейро хочет допросить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по делу Хикки. Олимпийские игры 2014 года в Сочи прошли с 7 по 23 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча между сборными России и Ганы
13
Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
2
Прожиточный минимум в РФ. Досье
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
5
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ
Темы дня
Реклама