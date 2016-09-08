Экс-главу ЕОК Хикки заподозрили в махинациях с билетами на ОИ-2014

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция Рио-де-Жанейро подозревает временно покинувшего посты главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Патрика Хикки в причастности к махинациям с билетами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что расследование случаев билетных махинаций было санкционировано после того, как Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на Олимпиаду-2016 в Бразилии. Источники в полиции сообщили агентству, что в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около 8 лет, поэтому во время зимних Игр-2014 в Сочи и летней Олимпиады-2012 в Лондоне также существовала проблема с незаконной продажей билетов.

"Эти схемы функционировали гораздо дольше, чем мы планировали", - сказал один из источников.

Другой источник полиции отметил, что мошенничество с билетами предполагалось также и во время грядущих соревнований - зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане и летних Игр-2020 в Токио. "Махинации были на других спортивных мероприятиях и уже готовились к предстоящим соревнованиям", - сообщил источник.

Ранее бразильский телеканал SporTV сообщил, что полиция Рио-де-Жанейро хочет допросить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по делу Хикки. Олимпийские игры 2014 года в Сочи прошли с 7 по 23 февраля.