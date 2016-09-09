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Российский боксер Трояновский проведет защиту титула чемпиона мира против Обары

Спорт
9 сентября, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Первоначально поединок планировалось провести в Японии, но российскую сторону не устроили финансовые условия и она выиграла промоутерские торги на проведение боя за весьма скромную сумму - $50 тыс
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Эдуард Трояновский проведет защиту титулов против японца Кэйты Обары. 12-раундовый поединок пройдет в московском дворце спорта "Крылья Советов".

Первоначально поединок планировалось провести в Японии, но российскую сторону не устроили финансовые условия и она выиграла промоутерские торги на проведение боя за весьма скромную сумму - $50 тыс.

Трояновский во второй раз будет защищать титул по престижной версии IBF и в третий - по "малозначительной" IBO. В ноябре 2015 года он завоевал пояс IBF, выиграв у аргентинца Рене Сесара Куэнки техническим нокаутом в 6-м раунде, а в апреле нынешнего года защитил в повторном бою, победив Куэнку техническим нокаутом в 7-м раунде. После этого боя у него были планы отправиться в США на проведение объединительного поединка, но впоследствии они поменялись и россиянину предстоит провести защиту пояса против обязательного претендента Обары.

Японский боксер проиграл дебютный поединок на профессиональном ринге, но затем выиграл 16 боев, причем только один не сумев завершить досрочно, и один поединок свел вничью. Обара всего лишь во второй раз будет боксировать за рубежом, в первом случае он победить не смог, завершив вничью бой в США с аргентинцем Вальтером Кастильо. Авторитетный сайт боксерской статистики Boxrec ставит японского боксера на 16-е место в этой категории, тогда как Трояновского - на третье.

Если в предыдущих титульных поединках Трояновский обладал физическим превосходством над противниками, то на этот раз у японца будет преимущество в росте и длине рук, и россиянину предстоит непривычная задача пробиваться через защиту более рослого оппонента, у которого к тому же неплохой удар. Однако у Обары есть некоторые недостатки как в техническом плане, так и в плане реакции, так что хозяин ринга не случайно считается безоговорочным фаворитом у букмекерских контор.

Всего на счету россиянина 24 победы (21 - нокаутом) и ни одного поражения. В активе японца - 16 побед (15 нокаутом), одно поражение и одна ничья. На данный момент три россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Трояновского, это Сергей Ковалев (WBA - Всемирная боксерская ассоциация, IBF и WBO - Всемирная боксерская организация, 79,38 кг) и Денис Лебедев (WBA, IBF до 90,71 кг). Григорий Дрозд владеет поясом "чемпиона мира в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг.

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