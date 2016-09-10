Смит: ФИФА получила все гарантии от властей Петербурга по строительству стадиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила все гарантии от властей Санкт-Петербурга в том, что строящийся стадион будет сдан вовремя. Об этом журналистам заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

В субботу делегация ФИФА посетила стройку стадиона в Петербурге в рамках четвертого операционного визита по подготовке к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года. На прошлой неделе пресс-служба ФИФА сообщила ТАСС, что организация до сих пор не получила всех гарантий сдачи строительства в срок.

"Мы получили все гарантии в том, что строительство будет завершено вовремя. Но мы, конечно, будем продолжать следить за строительством. Петербург очень важен для Кубка конфедераций, и я хочу поблагодарить городские власти", - заявил Смит.

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