Чемпионы и призеры ОИ-2016 получат от Ростовской области от 1 до 2 млн рублей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Чемпионы и призеры Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро получат от руководства Ростовской области от 1 до 2 млн рублей в качестве призовых, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии чествования спортсменов.
Чемпионы получат сертификаты на 2 млн рублей, серебряные призеры - на 1,5 млн, бронзовые - на 1 млн рублей. "Вы показали мастерство и волевые качества, жители Ростовской области радовались каждой победе. Из 25 донских спортсменов, завоевавших право участвовать в Играх, к соревнованиям было допущено 16 человек. Ростовская область завоевала семь золотых и две серебряных медали - это лучшее достижение спортсменов региона с 1952 года, когда ростовчане дебютировали на Олимпийских играх", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В составе женской сборной России по гандболу олимпийскими чемпионками стали игроки клуба "Ростов-Дон" Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова. Также медаль высшей пробы завоевала Влада Чигирева в групповых упражнениях по синхронному плаванию. Серебряные награды завоевали гимнаст Никита Нагорный и тхэквондист Алексей Денисенко.
Выплаты по 1 млн рублей получили также шесть тренеров по гандболу и первый тренер Влады Чигиревой - ее мама Ирина Чигирева. Еще три тренера серебряных призеров получили по 750 тыс. рублей.
"Мы вам благодарны за подготовку наших олимпийцев. Своими знаниями и переживаниями, неимоверным трудом и энергией вы по праву разделяете успех своих учеников. В неофициальном зачете Ростовская область стала третьим регионом после Москвы и Московской области по количеству медалей", - отметил Голубев.