"Уфа" и "Краснодар" сыграли вничью в матче шестого тура ЧР по футболу

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче шестого тура чемпионата России со счетом 0:0.

После шести матчей "Уфа" с 5 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. "Краснодар", набрав 8 баллов, идет седьмым. "Краснодар" не может одержать победу уже в четвертом матче чемпионата подряд.

Полузащитник краснодарского клуба Павел Мамаев, пропустивший несколько матчей из-за травмы, появился на поле впервые с 8 августа.

В следующем туре "Уфа" 16 сентября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Краснодар" 18 сентября дома примет "Ростов".