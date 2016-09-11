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"Уфа" и "Краснодар" сыграли вничью в матче шестого тура ЧР по футболу

Спорт
11 сентября, 16:36 UTC+3 УФА УФА 11, сентября. /ТАСС
Впервые с 8 августа на поле появился полузащитник краснодарского клуба Павел Мамаев, пропустивший несколько матчей из-за травмы
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УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче шестого тура чемпионата России со счетом 0:0.

После шести матчей "Уфа" с 5 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. "Краснодар", набрав 8 баллов, идет седьмым. "Краснодар" не может одержать победу уже в четвертом матче чемпионата подряд.

Полузащитник краснодарского клуба Павел Мамаев, пропустивший несколько матчей из-за травмы, появился на поле впервые с 8 августа.

В следующем туре "Уфа" 16 сентября на выезде сыграет с московским "Локомотивом", "Краснодар" 18 сентября дома примет "Ростов".

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