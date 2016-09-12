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Стэн Вавринка впервые в карьере выиграл US Open

Спорт
12 сентября, 3:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС
В финале швейцарец победил первую "ракетку" мира и соревнований серба Новака Джоковича со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3
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© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Швейцарец Стэн Вавринка стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн), который завершился в Нью-Йорке.

В финале швейцарец, "посеянный" на турнире под 3-м номером, победил первую "ракетку" мира и соревнований серба Новака Джоковича со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3.

31-летний Вавринка впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США. На турнирах серии Большого шлема этот титул стал для швейцарца третьим, ранее он побеждал на Открытых чемпионатах Австралии (2014) и Франции (2015). Всего на его счету 15 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США по теннису прошел в 136-й раз и являлся четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.

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