Слушания по делу об употреблении допинга боксером Фьюри состоятся после реванша с Кличко

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ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Слушания по делу об употреблении допинга британским боксером Тайсоном Фьюри состоятся после реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".
Ранее стало известно, что бой-реванш Фьюри с Кличко, который был запланирован на 9 июля в Манчестере, отложен из-за травмы британца. Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) позже обвинило Фьюри и его двоюродного брата боксера-тяжеловеса Хьюи в употреблении допинга.
Бой-реванш против Кличко состоится 29 октября в Манчестере. В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту. Тайсон Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом).