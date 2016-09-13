Слушания по делу об употреблении допинга боксером Фьюри состоятся после реванша с Кличко

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Слушания по делу об употреблении допинга британским боксером Тайсоном Фьюри состоятся после реванша с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".

Ранее стало известно, что бой-реванш Фьюри с Кличко, который был запланирован на 9 июля в Манчестере, отложен из-за травмы британца. Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) позже обвинило Фьюри и его двоюродного брата боксера-тяжеловеса Хьюи в употреблении допинга.

Бой-реванш против Кличко состоится 29 октября в Манчестере. В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту. Тайсон Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом).