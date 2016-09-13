Бойцовская организация ACB передаст средства от продажи билетов на развитие следж-хоккея

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организация по боям смешанного стиля (ММА) Абсолютный чемпионат Беркут (ACB) перечислит средства от продажи билетов на развитие следж-хоккея в России. Об этом ТАСС сообщили в ACB.
Мероприятие состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге. В нем примут участие такие бойцы, как Альберт Дураев и Александр Сарнавский, а также чешский боец Патрик Кинцл.
"Часть средств, полученных от продажи билетов, будет направлена на доброе дело - переведена в благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов "Точка опоры". На эти деньги фонд сможет заложить фундамент для создания нового вида параспорта в Санкт-Петербурге. На переведенные средства фондом будет закуплен необходимый инвентарь, благодаря которому к тренировкам сможет приступить сборная города по следж-хоккею", - говорится в сообщении организатора.
Российские следж-хоккеисты являются серебряными призерами Паралимпийских игр в Сочи.