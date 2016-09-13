Футбольный проект "#Вызовсборной" получил уже более 1000 заявок от людей со всей России

Уголовное по факту смерти контрактника возбуждено в ЧелябинскеПроисшествия 13 сентября, 13:28
Звезды экрана, сцены и Instagram: GQ назвал "людей года"Культура 13 сентября, 13:21
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работыКультура 13 сентября, 13:18
IHC и ОСК договорились о строительстве дноуглубительной техники в РоссииТранспорт 13 сентября, 13:06
Мигрировавшие из ХМАО медведи угрожают ямальским оленямНовости Урала 13 сентября, 13:04
Предприятие "Швабе" стало технопарком в области лазерных и оптических технологийНовости партнеров 13 сентября, 12:33
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусораВ стране 13 сентября, 12:28
ТЭЦ для обеспечения теплом 100 тыс. квартир открылась в ЕкатеринбургеНовости Урала 13 сентября, 12:18
"Вертолеты России" отремонтируют четыре Ми-17 для Минобороны ВенгрииАрмия и ОПК 13 сентября, 12:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Футбольный проект "#Вызовсборной" получил уже более 1000 заявок от различных игроков по всей России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу федерального отборочного тура в народную команду России по футболу, сообщил один из авторов проекта Никита Якушов.
В мероприятии также приняли участие другие авторы проекта "#Вызовсборной" - Эдуард Ахмедов, советский и российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов, двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев.
"Из РФС Александр Мирзоян (член исполкома РФС) высказывал согласие на проведение товарищеского матча сборной России с нашей командой, также Александр Кокорин (футболист "Зенита") говорил, что с удовольствием бы принял участие в таком матче. Сейчас у нас более 1000 заявок от игроков со всей страны. Как мы сформируем команду, мы отправим официальное приглашение на проведение матча в российскую сборную. В случае отказа мы можем отправить приглашение сборным Уэльса и Словакии (соперники сборной России на Евро-2016), было бы великолепно, если бы они согласились", - сказал Якушов.
"В нашей команде на первом месте будет стоять честь и любовь к родине, - продолжил Якушов. Что будет прописано в контрактах с игроками. Также будет что-то нечто присяги или клятвы перед страной по соблюдению спортивного режима и полной самоотдачи в матчах".
"Наша основная задача - попытаться создать команду, о которой все говорят уже последние 20 лет, но ее нет. Команду со своими законами, внутренней кухней, чтобы даже после проигрышей футболисты подходили к болельщикам и хотя бы извинялись за неудачную игру, так как футбол, в первую очередь, это игра для зрителей", - сказал Ахмедов.
Проект "#Вызовсборной" появился после поражения сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года. Тогда футболисты-любители опубликовали видеообращение, в котором предложили профессиональным игрокам показать себя в деле на поле с простыми россиянами. Участники любительской сборной будут отобраны в 10 городах России. Первый отборочный тур пройдет в Волгограде 24 и 25 сентября 2016 года. Также на сайте проекта принимаются заявки на позицию главного тренера народной команды.