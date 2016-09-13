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Футбольный проект "#Вызовсборной" получил уже более 1000 заявок от людей со всей России

Спорт
13 сентября, 13:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
Официальное приглашение на проведение матча в российскую сборную поступит после формирования состава команды
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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Футбольный проект "#Вызовсборной" получил уже более 1000 заявок от различных игроков по всей России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу федерального отборочного тура в народную команду России по футболу, сообщил один из авторов проекта Никита Якушов.

В мероприятии также приняли участие другие авторы проекта "#Вызовсборной" - Эдуард Ахмедов, советский и российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов, двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев.

"Из РФС Александр Мирзоян (член исполкома РФС) высказывал согласие на проведение товарищеского матча сборной России с нашей командой, также Александр Кокорин (футболист "Зенита") говорил, что с удовольствием бы принял участие в таком матче. Сейчас у нас более 1000 заявок от игроков со всей страны. Как мы сформируем команду, мы отправим официальное приглашение на проведение матча в российскую сборную. В случае отказа мы можем отправить приглашение сборным Уэльса и Словакии (соперники сборной России на Евро-2016), было бы великолепно, если бы они согласились", - сказал Якушов.

"В нашей команде на первом месте будет стоять честь и любовь к родине, - продолжил Якушов. Что будет прописано в контрактах с игроками. Также будет что-то нечто присяги или клятвы перед страной по соблюдению спортивного режима и полной самоотдачи в матчах".

"Наша основная задача - попытаться создать команду, о которой все говорят уже последние 20 лет, но ее нет. Команду со своими законами, внутренней кухней, чтобы даже после проигрышей футболисты подходили к болельщикам и хотя бы извинялись за неудачную игру, так как футбол, в первую очередь, это игра для зрителей", - сказал Ахмедов.

Проект "#Вызовсборной" появился после поражения сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года. Тогда футболисты-любители опубликовали видеообращение, в котором предложили профессиональным игрокам показать себя в деле на поле с простыми россиянами. Участники любительской сборной будут отобраны в 10 городах России. Первый отборочный тур пройдет в Волгограде 24 и 25 сентября 2016 года. Также на сайте проекта принимаются заявки на позицию главного тренера народной команды.

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