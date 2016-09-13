Хоккеист Дацюк тренируется в звене с Овечкиным и Кучеровым в сборной РФ в Питтсбурге

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Павел Дацюк занимается в одном звене с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым на тренировке сборной России по хоккею, проходящей в Питтсбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Евгений Кузнецов, который ранее выступал в звене с Овечкиным и Кучеровым, занимается в тройке с Иваном Телегиным и Артемом Анисимовым.