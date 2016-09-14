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Инфантино: внеочередные выборы президента УЕФА - новая глава в истории футбола

Спорт
14 сентября, 10:44 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 14, сентября. /ТАСС
Новый глава УЕФА будет избран на внеочередном конгрессе организации в Афинах
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АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) являются новой главой в истории футбола. Об этом заявил во время конгресса УЕФА в Афинах глава Международной федерации футбола (ФИФА), бывший генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.

"Я испытываю немало эмоций, выступая перед вами, сегодня особый день: переворачивается страница в жизни УЕФА, начинается новая глава, и нам предстоит вписать эту главу. Я стоял на службе у организации много лет, и я горжусь этим и благодарен всем причастным. Было принято немало важных решений и сделано немало важных шагов, и мы сделали это благодаря командной работе, действиями единым фронтом. Сегодня мы видим пример того, что мы не стоим на месте", - сказал он.

Внеочередные выборы проводятся в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера. Дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года.

Новый глава УЕФА будет избран на внеочередном конгрессе организации в Афинах. Кандидатами на пост главы организации являются президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг.

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