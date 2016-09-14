Инфантино: внеочередные выборы президента УЕФА - новая глава в истории футбола

Федеральная трасса соединит тюменские спортобъекты с Московским трактом к 2021 годуНовости Урала 14 сентября, 11:47
УрФУ и технопарк "Университетский" планируют разрабатывать 3D-технологииНовости Урала 14 сентября, 11:45
Москалькова предложила ввести в УК РФ статью об уголовном проступкеОбщество 14 сентября, 11:41
СК просит арестовать помощника прокурора из Чечни после стрельбы из кортежа в МосквеПроисшествия 14 сентября, 11:30
Мартин Сайдик: достичь прогресса в минских переговорах до конца года реальноМеждународная панорама 14 сентября, 11:30
Стразы для Алины: кто придумывает и шьет костюмы для звезд художественной гимнастикиВ стране 14 сентября, 11:29
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали 0,05% избирателейПолитика 14 сентября, 11:27
Кандидат в президенты УЕФА ван Праг сравнил себя с The Rolling StonesСпорт 14 сентября, 11:22
КТСП в январе-августе возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 373 тыс. TEUТранспорт 14 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) являются новой главой в истории футбола. Об этом заявил во время конгресса УЕФА в Афинах глава Международной федерации футбола (ФИФА), бывший генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.
"Я испытываю немало эмоций, выступая перед вами, сегодня особый день: переворачивается страница в жизни УЕФА, начинается новая глава, и нам предстоит вписать эту главу. Я стоял на службе у организации много лет, и я горжусь этим и благодарен всем причастным. Было принято немало важных решений и сделано немало важных шагов, и мы сделали это благодаря командной работе, действиями единым фронтом. Сегодня мы видим пример того, что мы не стоим на месте", - сказал он.
Внеочередные выборы проводятся в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера. Дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года.
Новый глава УЕФА будет избран на внеочередном конгрессе организации в Афинах. Кандидатами на пост главы организации являются президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг.