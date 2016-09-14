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Итальянка Эвелина Кристиллин выбрана представителем УЕФА в Совете ФИФА

Спорт
14 сентября, 10:49 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 14, сентября. /ТАСС
Срок ее полномочий рассчитан до 2021 года, когда состоится очередной выборный конгресс
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АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Итальянка Эвелина Кристиллин избрана представителем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Совете Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах.

Кристиллин была единственным кандидатом. Срок ее полномочий рассчитан до 2021 года, когда состоится очередной выборный конгресс.

Создание Совета ФИФА было утверждено на конгрессе организации в феврале 2016 года. Совет и генеральный секретариат организации заменили ранее действовавший исполком. Конгресс ФИФА на 66-м заседании в мае делегировал Совету организации право назначения и увольнения членов независимых контролирующих органов (комитета по этике, апелляционного комитета, комитета по аудиту, а также комитета по управлению) до следующего заседания, которое пройдет в 2017 году в Куала-Лумпуре.

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