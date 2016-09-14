Центральная билетная касса построена на стадионе ЧМ-2018 в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Рабочие завершили монолитные работы на центральной билетной кассе стадиона "Волгоград-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в компании "Стройтрансгаз", выступающей генеральным подрядчиком строительства.

Монолитные конструкции главной билетной кассы, расположенной со стороны проспекта Ленина, полностью готовы к чистовой отделке, которая запланирована на 2017 год и включает в себя витражное остекление, финишные покрытия полов и стен. Заканчивается устройство фундамента для главной проходной. Строители приступили к устройству свайного основания под билетные кассы северо-восточной и юго-восточной входных групп, которые расположатся со стороны Волги. Всего на стадионе будет шесть проходных с турникетами для болельщиков, три билетные кассы и два контрольно-пропускных пункта для автотранспорта, которые во время проведения чемпионата мира обеспечат доступ на стадион для всех 45 тысяч зрителей не более чем за один час.

Продолжается монтаж металлоконструкций "Волгоград- Арена". Из 44 балок компрессионного кольца - основной несущей металлоконструкции вантовой системы кровли - установлены уже 10. Нижний ярус фасада, начинающийся на высоте 8 метров, готов на 77%. В октябре строители выйдут на новую высоту - приступят к работе над вторым ярусом на отметке +28 м.

Параллельно на стадионе ведутся отделочные работы. Продолжается отсыпка песчаного основания под силовой пол первого этажа: эта работа выполнена более чем наполовину. Ведется устройство силовой железобетонной плиты под чистовые полы сектора A. Строители приступили к устройству внутренних перегородок из легкобетонных блоков на втором этаже стадиона.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Волгоград примет четыре матча группового этапа.

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