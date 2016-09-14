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Экс-гонщик "Формулы-1" стал трехкратным чемпионом Паралимпиад в велоспорте

Спорт
14 сентября, 17:29 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 14, сентября. /ТАСС
Дистанцию 10 км Алессандро Дзанарди преодолел за 28 минут 36,81 секунды
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший гонщик чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" итальянец Алессандро Дзанарди завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в шоссейной велогонке с раздельным стартом в классе H5. Дистанцию 10 км он преодолел за 28 минут 36,81 секунды.

Серебро завоевал австралиец Стюарт Трипп (28.39,55), бронза у американца Оскара Санчеса (28.51,73).

Итальянец стал трехкратным чемпионом Игр, ранее он дважды побеждал на Паралимпиаде в Лондоне.

Дзанарди является бывшим гонщиком "Формулы-1" и чемпионом американской гоночной серии CART. 15 сентября 2001 года на немецком автодроме Лаузицринг итальянский гонщик попал в страшную аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена. В ноябре 2011 года Дзанарди одержал победу в престижном Нью-Йоркском марафоне в классе ручных велосипедов.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

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Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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