Гинер полагает, что лимит на легионеров может измениться до ЧМ-2018

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Лимит на легионеров в чемпионате России по футболу еще может измениться до мирового первенства 2018 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент ЦСКА, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Евгений Гинер.

Сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5", согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не больше шести иностранных игроков. Гинер является противником лимита на легионеров, касающегося количества зарубежных легионеров на поле.

На вопрос, может ли лимит на легионеров измениться до ЧМ-2018, Гинер ответил: "Думаю, что да. Здравые люди, которые сидят в исполкоме РФС, работники РФС видят, что это надо менять, так жить нельзя. В противном случае нужно просто не играть на чемпионате мира. Ну или просто поучаствовать там для картинки".

"Раньше говорили: "главное - не победа, главное - участие". Это неправильно. Участвовать могу, например, я, поиграть в футбол для аппетита. А профессиональные игроки хотят побеждать, они зарабатывают этим деньги", - сказал президент ЦСКА.

"У нас в стране существует антимонопольный комитет, - отметил Гинер. - У нас не одна нефтяная компания, не один металлургический завод. И антимонопольный комитет за этим следит, следит за тем, чтобы была конкуренция. А почему в футболе ее быть не должно, почему кому-то отдается приоритет?".

"По идее, если бы мы коллегиально принимали решение и кто-то захотел, то могли бы пойти в антимонопольный комитет и спросили бы: "Почему кто-то может играть, а кто-то - нет?" Мы убиваем конкуренцию. Ее не может не быть ни в бизнесе, ни в футболе, ни в любых других делах. Только конкуренция дает движение вперед", - заявил собеседник агентства.