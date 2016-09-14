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Гинер полагает, что лимит на легионеров может измениться до ЧМ-2018

Спорт
14 сентября, 18:36 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Илья Андреев
Президент ЦСКА считает, что действующий формат лимита нуждается в изменении
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Футболисты ЦСКА Ласина Траоре и Марио Фернандес

Футболисты ЦСКА Ласина Траоре и Марио Фернандес

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Лимит на легионеров в чемпионате России по футболу еще может измениться до мирового первенства 2018 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент ЦСКА, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Евгений Гинер.

Сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "6+5", согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не больше шести иностранных игроков. Гинер является противником лимита на легионеров, касающегося количества зарубежных легионеров на поле.

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На вопрос, может ли лимит на легионеров измениться до ЧМ-2018, Гинер ответил: "Думаю, что да. Здравые люди, которые сидят в исполкоме РФС, работники РФС видят, что это надо менять, так жить нельзя. В противном случае нужно просто не играть на чемпионате мира. Ну или просто поучаствовать там для картинки".

"Раньше говорили: "главное - не победа, главное - участие". Это неправильно. Участвовать могу, например, я, поиграть в футбол для аппетита. А профессиональные игроки хотят побеждать, они зарабатывают этим деньги", - сказал президент ЦСКА.

"У нас в стране существует антимонопольный комитет, - отметил Гинер. - У нас не одна нефтяная компания, не один металлургический завод. И антимонопольный комитет за этим следит, следит за тем, чтобы была конкуренция. А почему в футболе ее быть не должно, почему кому-то отдается приоритет?".

"По идее, если бы мы коллегиально принимали решение и кто-то захотел, то могли бы пойти в антимонопольный комитет и спросили бы: "Почему кто-то может играть, а кто-то - нет?" Мы убиваем конкуренцию. Ее не может не быть ни в бизнесе, ни в футболе, ни в любых других делах. Только конкуренция дает движение вперед", - заявил собеседник агентства.

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