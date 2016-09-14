Теннисные арбитры из Узбекистана пожизненно дисквалифицированы за манипуляции со счетом

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ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) вынесла решение о пожизненной дисквалификации судей из Узбекистана Шерзода Гасанова и Архипа Молотягина за нарушение кодекса поведения должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ITF.
Гасанов и Молотягин были обвинены в махинациях со счетом для получения прибыли третьей стороной на букмекерских ставках.
Представители Узбекистана были лишены судейских сертификатов и больше не смогут принимать участие в матчах под эгидой ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).